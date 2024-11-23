Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 2 balıkçı öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sur'un kıyı şeridinde motosiklette bulunan 2 balıkçı İsrail dronları tarafından hedef alındı.

Balıkçılardan biri olay yerinde, diğeri ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıkla gazetecilerin bulunduğu ve mucizevi bir şekilde saldırıdan sağ kurtuldukları aktarıldı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.