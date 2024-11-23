Katil İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Şeldan" ailesinin evini vurdu.

Saldırıda aynı aileden 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin orta kesimi vuruldu

İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi topçu ateşiyle hedef aldı. Saldırıda 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ebu Takiyye" ailesinin yaşadığı apartman dairesi de İsrail ordusunun hedefi oldu.

Bombardımanda 2'si kadın 3 kişi öldü, bazı kişiler de yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin güneyine de saldırdı

Sağlık kaynaklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarının bulunduğu alanın hemen yakınındaki bir evi vurdu.

Filistinli "Ebu Sabla" ailesine ait evde biri çocuk 6 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

Han Yunus'un Şeyh Nasır bölgesinde düzenlenen İHA saldırısında da 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de 1 kişiyi doğrudan hedef alarak öldürdü.