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Dünya
AA 23.11.2024 13:50

Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen bombalı saldırılarda biri polis biri sivil 2 kişi hayatını kaybetti, çatışmalarda 7 militan öldürüldü.

Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Pakistan basınındaki haberlere göre, eyalete bağlı Bajaur bölgesinde 2 ayrı bombalı saldırı düzenlendi.

Bombalı saldırılar sonucu biri polis, biri sivil 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde çıkan çatışmalarda 7 militan öldürüldü.

Hayber Pahtunhva eyaletinde 21 Kasım'da Şii Müslümanları taşıyan araçlara düzenlenen silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da 2024 yılının 10 ayında 951 kişinin ölümü ve 966 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 785 terör saldırısı düzenlendi. Bu durum, ülke genelinde şiddetin sürekli yüksek düzeyde seyrettiğini gösteriyor.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

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