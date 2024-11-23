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Dünya
AA 23.11.2024 17:16

İngiltere'de Bert Fırtınası nedeniyle "çoklu tehlike" uyarısı yapıldı

İngiltere'de kar, buz, şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara neden olan Bert Fırtınası nedeniyle "çoklu tehlikeli olayların meydana gelebileceği" uyarısında bulunuldu.

İngiltere'de Bert Fırtınası nedeniyle "çoklu tehlike" uyarısı yapıldı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, şiddetli fırtına nedeniyle seyahatlerde aksamalar, su baskınları ve bazı bölgelerde hızı saatte 113 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarların meydana gelebileceği belirtildi.

Açıklamada, Bert Fırtınası'nın, İngiltere'nin bazı kuzey ve orta bölgeleri ile İskoçya'ya yoğun kar yağışı getireceği kaydedildi.

Bu hafta sonu için ulusal şiddetli hava uyarıları yayımlanan Met Office, fırtınanın kar, buz, şiddetli yağmur ve fırtınaya neden olacağı ve bunun, "çoklu tehlikeli olaylara" sebebiyet verebileceği uyarısı yaptı.

Met Office Meteoroloji Uzmanı Aidan McGivern de yaptığı açıklamada, "İki ila dört saatlik yoğun ve hızlı kar yağışı göreceğiz. Bu durum, İngiltere'nin kuzeyi ve İskoçya'daki tepelerde kar fırtınalarına, seyahat için korkunç koşullara ve elektrik kesintisi riskine yol açacak." dedi.

4 bin binada elektrik kesintisi meydana geldi

Fırtına nedeniyle şu ana kadar İngiltere ve Galler'de yaklaşık 4 bin binada elektrik kesintisi meydana geldi, bazı yollar kapandı ve tren seferleri iptal edildi. İskoçya'da ise 6 bölge için sel uyarısı yapıldı.

Kuzey Yorkshire bölgesinde polis, halihazırda 8 trafik kazasıyla ilgilendiklerini belirterek, sürücülere zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Yetkililer, halka mümkün olduğunca seyahat etmekten kaçınma ve en son hava durumu uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

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