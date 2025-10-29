Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2025 10:15

Soykırımcı İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91’e yükseldi

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91’e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91’e yükseldi

Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıpların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Bu arada İsrail’e ait savaş uçakları Gazze kenti ile Deyr el-Belah’a yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle büyük zorluklarla sürdürdüğünü ifade etti.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

Gazze’deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil hayatını kaybetti.

Son olarak, İsrail’in dün akşamdan itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda daha önce 24’ü çocuk 63 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Rus kozmonotlar uzayda yetiştirilen 'ilk kristalleri' topladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
10:30
Emine Erdoğan: Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en kıymetli eseridir
10:12
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
09:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
09:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde lider; dünyada muteber Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
09:43
Eski tip ehliyetler için son gün Cuma
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ