Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sputnik 29.10.2025 09:33

Rus kozmonotlar uzayda yetiştirilen 'ilk kristalleri' topladı

Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Aleksey Zubritskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu dışında yaklaşık 7 saat süren uzay yürüyüşünde uzayda yetiştirilen ilk kristalleri topladı. Deneyin, güneş panelleri ve mikroelektronik üretiminde kullanılan süper saf malzemelerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Rus kozmonotlar uzayda yetiştirilen 'ilk kristalleri' topladı

Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Aleksey Zubritskiy, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) dışında gerçekleştirdikleri ikinci uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

Roskosmos’un canlı yayınına göre kozmonotlar, uzay boşluğunda yaklaşık 7 saat çalıştı. 'Poisk' modülünün kapağı Moskova saatiyle 17.18’de açıldı ve yürüyüş toplam 6 saat 54 dakika sürdü.

İkili, öncelikle ana görevlerini yerine getirerek 'Nauka' Çok Fonksiyonlu Laboratuvar Modülü’ne 'İmpuls' deneyine ait darbe plazma enjektörünü monte etti. Ardından modülün gözlem penceresini temizlediler ve yarı iletken kristallerin yetiştirildiği 'Ekran-M' deney cihazındaki kaseti yenisiyle değiştirdiler. Söz konusu cihaz, aynı ekip tarafından 16 Ekim’deki önceki uzay yürüyüşü sırasında monte edilmişti.

Roket ve Uzay Şirketi Energiya’nın baş mühendisi Maksim Zaytsev, 'Ekran-M' deneyinde bazı teknik aksaklıkların yaşandığını ancak kozmonotların bu sorunları kısa sürede çözüp görevi başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Roskosmos, uzay boşluğunda ilk kez kusursuz kristal yapılarının yetiştirildiğini açıkladı.Bu deneyin, güneş panelleri ve mikroelektronik üretiminde kullanılan galyum arsenit bazlı süper saf filmlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Bu deneyin, güneş panelleri ve mikroelektronik üretiminde kullanılan galyum arsenit bazlı süper saf filmlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

ETİKETLER
Rusya Uzay Çalışmaları Uzay
Sıradaki Haber
Altay tankları ve Eurofighter anlaşması Yunan basınında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
Mersin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
10:30
Emine Erdoğan: Cumhuriyet, küllerinden doğan bir milletin en kıymetli eseridir
10:16
Soykırımcı İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91’e yükseldi
10:12
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
09:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
09:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde lider; dünyada muteber Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Gebze’de 7 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
Cumhuriyet'in ilanı gazete manşetlerinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ