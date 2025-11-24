Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
Dünya
AA 24.11.2025 12:23

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının ardından hastaneye 2 Filistinlinin cansız bedenlerinin getirildiği kaydedildi.

Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrailli keskin nişancılar, Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde sivilleri hedef aldı. İsrailli keskin nişancı saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tuffah Mahallesi'ne düzenlenen İsrail topçu atışlarında ise 1 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus bölgelerinde bazı noktaları bombaladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken ateşkes, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
