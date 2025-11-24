Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 24.11.2025 10:38

Hackerlar, bankacılık uygulamalarını hedef alan yeni trojanı WhatsApp üzerinden yayıyor

Siber güvenlik araştırmacıları, Ethernidade Stealer isimli gelişmiş bir bankacılık trojanının Brezilya’da WhatsApp üzerinden yayıldığını açıkladı.

Hackerlar, bankacılık uygulamalarını hedef alan yeni trojanı WhatsApp üzerinden yayıyor

Masaüstü sistemleri hedef alan zararlı yazılımın, kullanıcıların finansal bilgilerini ele geçirmek için popüler mesajlaşma uygulamasını araç olarak kullandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, WhatsApp sohbetlerinde kayıtlı banka bilgisi bulunan kullanıcıları uyararak bu verilerin acilen silinmesini öneriyor.

WhatsApp, kötü amaçlı yazılım yayma aracına dönüştürüldü

Infosecurity Magazine’e göre saldırı, karmaşık şekilde gizlenmiş bir VBScript dosyasıyla başlıyor. Bu dosya, Python tabanlı bir WhatsApp solucanını yüklüyor. Solucan, otomatik mesaj gönderme, rehber bilgilerini çalma ve dosya paylaşımı yaparak trojanın hızla yayılmasını sağlıyor.

Hedefte bankacılık ve finans uygulamaları var

Delphi tabanlı Ethernidade Stealer yükleyicisi, sistem dilinin Brezilya Portekizcesi olduğu bilgisayarlarda çalışacak şekilde tasarlandı. Ancak uzmanlar global risk konusunda uyarıyor. Zararlı yazılım, Santander, Itaú, Caixa, Bradesco gibi bankaların uygulamalarını hedef alıyor; ayrıca Binance ve MercadoPago gibi finans platformlarına da saldırıyor.

Gelişmiş özellikler: tespit önleme, veri çalma, komut kontrol ağı

Eternidade Stealer, klasik bir banka trojanından daha gelişmiş bir yapıya sahip. Komut-kontrol sunucusu keşfi, WhatsApp rehber hırsızlığı, process hollowing yöntemleri ve antivirüslerden kaçma teknikleri barındırıyor. Ayrıca tarayıcı verilerini toplayarak kullanıcıları hedefli finansal hırsızlığa açık hâle getiriyor.

Küresel tehdit genişliyor

Trustwave SpiderLabs araştırmacılarına göre kampanya Brezilya merkezli olsa da WhatsApp kullanılan tüm masaüstü sistemler risk altında. Bilinmeyen kaynaklardan gelen script veya MSI dosyalarının çalıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, şüpheli mesajlara tıklamama, bilinmeyen linkleri açmama, WhatsApp üzerinden gönderilen dosyalara karşı temkinli olma çağrısı yaptı.

“Sadece tek bir tıklama, tüm kişisel verilerinizi ve birikiminizi saniyeler içinde kaybetmenize yol açabilir.” uyarısında bulunuldu.

ETİKETLER
WhatsApp Bankacılık Veri İhlali Dolandırıcılık Kredi Kartı Dolandırıcılığı
Sıradaki Haber
ABD’de H5N5 kuş gribi nedeniyle ilk insan ölümü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:24
Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti
11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı miraslarını titizlikle korumaktadır
11:51
Karadeniz'in hamsisi Avrupa sofralarında
11:51
Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup: Her çocuğun geleceği size emanet
11:50
Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi COP31 Başkanlığı ile taçlandı
11:33
Ulaşımda "Aile Yılı" fırsatından yaklaşık 934 bin kişi faydalandı
Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
Doğaseverler zirvelere güvenli tırmanış için zorlu dağcılık eğitimlerinden geçiyor
FOTO FOKUS
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
Depremde her şeyini kaybetti, öğrencileriyle umudu yeniden buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ