AA 24.08.2025 19:47

Soykırımcı İsrail Sana'ya hava saldırısı düzenledi: 4 ölü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail Sana'ya hava saldırısı düzenledi: 4 ölü

Yemen'deki Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, Sana'nın orta kesimindeki 60. Cadde üzerinde yer alan yakıt deposu ile güneyindeki elektrik santraline düzenlenen hava saldırılarında kaydedilen can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Yemen petrol şirketine ait yakıt deposuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları Sana'ya hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyurulmuştu.

Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etmişti.

