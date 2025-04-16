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Dünya
AA 16.04.2025 14:58

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli kadın gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci Fatma Hasune hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda Filistinli kadın gazeteci hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde Hasune ailesine evi bombalaması sonucu hayatını kaybedenler arasında gazeteci Fatma Hasune'nin de olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 212'ye yükseldi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin Tuffah Mahallesinde Hasune ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarını yeniden başlattı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1652 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 391 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 25'e yaralıların sayısı 116 bin 432’ye yükseldi.

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