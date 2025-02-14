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Dünya
AA 14.02.2025 06:15

Soykırımcı İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı

İşgalci İsrail askerleri, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapatarak, Filistinlilere ait onlarca aracın giriş-çıkışını engelledi.

Soykırımcı İsrail ordusu, Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin iki girişini kapattı
[Fotograf: AA]

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Hizma beldesinin iki ana girişine iki askeri kontrol noktası kurdu.

Araçların hareketini durduran İsrail askerleri, belde sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Hizma beldesi işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyi ile ortasını birbirine bağlayan yol üzerinde yer alıyor ve genellikle her gün yüzlerce Filistinli aracın geçişine sahne oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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