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Dünya
AA 13.10.2024 15:53

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece boyunca saldırılarını sürdürdü.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırılarını sürdürüyor
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin güneyindeki Kefr Tebnit, Ayta Şaab, Rumin, Kefr Kila, El-Hiyam ve Sehl Mercauyun beldeleri geceyi İsrail saldırıları altında geçirdi.

Güneydeki Kefr Tebnit beldesinde İsrail savaş uçaklarınca vurulan tarihi bir cami tamamen yıkıldı.

İsrail savaş uçakları gece yarısından sonra Nebatiye iline bağlı Ayta Şaab beldesinde 3 katlı binayı hedef aldı. Aynı bina geçen hafta da benzeri bir saldırıya maruz kalmıştı.

Yine Nebatiye'ye bağlı Rumin beldesinde bir bina, sabah saatlerinde İsrail hava saldırısı sonucu tümüyle yıkıldı.

Sayda kentinin kuzeydoğusunda bulunan Şurahbil bölgesindeki bir apartman dairesi de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Bölgeye giden ilk yardım ekipleri, vurulan dairenin boş olduğunu aktardı.

Sur bölgesinde bulunan Mansuri beldesi çevresi de İsrail hava saldırılarının hedefi oldu.

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