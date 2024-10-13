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Dünya
AA 13.10.2024 10:40

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarında ölen ve yaralananların olduğu duyuruldu.

Katil İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırılarını sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye, Beyt Lahiye ve Beyt Hanun bölgelerine yoğun saldırılar düzenledi.

Cibaliye beldesi ve mülteci kampı ile Beyt Lahiye'deki Tevam bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Filistinlilere ait onlarca binayı yerle bir etti.

Cibaliye beldesi ve mülteci kampında cadde ve sokakların İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin cenazeleriyle dolu olduğu belirtiliyor.

Bölgeye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail ordusu, ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına izin vermediği gibi onları da hedef alıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir kaynak, Cibaliye beldesinin güneyindeki Tuffah Mahallesi'nde evleri bombalanan çoğu çocuk 6 Filistinlinin hastaneye getirildiğini aktardı.

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