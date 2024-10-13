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Dünya
AA 13.10.2024 14:30

İtalya'da otelde çıkan yangında 45 kişi dumandan zehirlendi

İtalya'nın Padova kenti yakınlarındaki Abano Terme beldesinde bir otelde, sabah saatlerinde çıkan yangında 45 kişinin dumandan zehirlendiği duyuruldu.

İtalya'da otelde çıkan yangında 45 kişi dumandan zehirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, sabah yerel saatle 07.30 sularında Abano Terme’deki bir otelin ikinci katında bulunan teknik odasında çıkan yangın, kısa sürede otelin tamamına yakınını etkiledi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, otelde konaklayan 273 kişi tahliye edildi. Otelin 6. katında kalan çocuklu üç kişilik bir aile, itfaiye araçlarının merdiveniyle otelden çıkarıldı.

Yangın sebebiyle 45 kişi dumandan zehirlendi ve hastanelerin acil servislerine kaldırıldı.

Yangında zarar gören otelin kullanılamaz hale geldiği ifade edilirken, olay hakkında soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

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