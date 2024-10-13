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Dünya
AA 13.10.2024 11:39

Gazzeli ressamdan Türk bayraklı eser

Gazzeli resim öğretmeni Hiba Zaqout, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim ettiği Mescid-i Aksa tablosunun ardından yeni eserinde Türk bayrağıyla Mescid-i Aksa'yı buluşturdu.

Gazzeli ressamdan Türk bayraklı eser

Zaqout, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme taleplerini iletmesi üzerine, Erdoğan ile 9 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, akrabası Sundos Zaqout ile Erdoğan'a bizzat teşekkürlerini ileten Gazzeli resim öğretmeni Hiba Zaqout, Mescid-i Aksa'yı çizdiği tablosunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Gazzeli ressamdan Türk bayraklı eser

"Burada yabancılık çekmedik"

Hiba Zaqout, Gazze'deki savaştan derin şekilde etkilendiklerini, evlerinin bombalandığını söyledi.

Zaqout, ailesinden 40'a yakın kişinin şehit olduğunu, bombalı saldırıda yaralanan akrabası Sundos Zaqout ile Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Biz burada yabancılık çekmedik. Türkiye halkı ve devleti çok büyük. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." diye konuştu.

Erdoğan'ın, Filistinliler tarafından istisnasız şekilde sevildiğini ifade eden Zaqout, "Mescid-i Aksa'nın davası sadece Gazze'yi kapsamıyor. Bu davanın içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da olduğunu biliyoruz. Hayatımızı, her şeyimizi Mescid-i Aksa'ya feda ettiğimiz için tablomu kendisine takdim etmek istedim." dedi.

Gazzeli ressamdan Türk bayraklı eser

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'tan ilham alarak eserlerini ürettiğini anlatan Hiba Zaqout, yeni eserine ilişkin, "Bu tabloda, Mescid-i Aksa'nın altın kubbesi ve çevresindeki yapılar, Filistin haritasının tam ortasında yer alıyor. Haritanın üst kısmında Mescid-i Aksa'nın önünde bir kadın Türk bayrağını tutarken tasvir ediliyor." bilgisini verdi.

İsrail saldırısında bacağını kaybeden akrabası Sundos Zaqout da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme imkanı buldukları için mutluluğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendilerine sunduğu destek ve gösterdiği misafirperverlikten dolayı minnettar olduklarını söyledi.

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Ankara Recep Tayyip Erdoğan Gazze Mescid-i Aksa
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