Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.11.2024 13:57

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha hedef aldı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha vurdu
[Fotograf: AA]

Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki hastanenin üçüncü katı İsrail güçlerince yeniden vuruldu.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, saldırıdan hemen önce yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hedefindeki hastanede hasta, yaralı ve sağlık görevlilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Ebu Safiyye, "Sağlık malzemelerinin eksikliği ve İsrail'in hastane personelinden 45 kişiyi alıkoyması nedeniyle her gün çok sayıda hastayı kaybediyoruz" dedi.

Gazze'deki sağlık sisteminin çok ağır şartlar altında hizmet vermeye çalıştığını söyleyen Ebu Safiyye, sağlık malzemelerinde yaşanan eksikliğin yanı sıra İsrail'in cerrah ekibinin hastaneye girişine de izin vermediğini vurguladı.

Yoğun bakımdaki yaralı kurtarılmaya çalışılırken hastane bombalandı

Ebu Safiyye, İsrail'in dün de doktorların yoğun bakım odasında yaralı bir kişiyi kurtarmaya çalıştığı sırada hastaneyi bombaladığını dile getirdi.

"Hastanede çalışan bir doktor, İsrail ordusunun hastane yakınındaki evini bombalaması sonucu ailesinden çoğu kadın ve çocuk 17 kişiyi kaybetti" diyen Ebu Safiyye, bir başka doktorun da kendisi acil serviste çalışırken ailesinden 19 kişinin İsrail saldırısında öldüğünü aktardı.

Ebu Safiyye ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan yiyecek ve su kıtlığı nedeniyle hastaneye, çok sayıda yetersiz beslenme vakasının gelmeye başladığını ve hastaların çocuğunun kadın ve çocuk olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında hastanenin aynı katını daha önce de defalarca hedef almıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Roketsan, son teknoloji sistemleriyle IDEAS'ta
14:36
Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı
14:32
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim hazırlığı
14:38
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
14:31
5 ayrı suç örgütüne operasyon: 99 şüpheli tutuklandı
14:28
Katil İsrail'in 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ