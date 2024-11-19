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Dünya
AA 19.11.2024 13:41

Katil İsrail'in 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 43 bin 972'ye yükseldi.

Katil İsrail'in 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 972'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 410 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 50 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 43 bin 972'ye, yaralı sayısının da 104 bin 8'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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