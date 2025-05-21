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Dünya
AA 21.05.2025 22:17

Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyinde yeni bir katliam peşinde

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı düzenleyeceklerini açıklayarak bölgedeki sivilleri tehdit etti.

Soykırımcı İsrail Gazze'nin kuzeyinde yeni bir katliam peşinde

İşgal ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyinde saldıracakları bölgeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki "Gabn, Şeyma, Fedus, Menşiye, Şeyh Zayid, Selatin, Kerame, Beyt Lahiye Projesi, Zuhur, Tel Zater, Nur, Abdurrahman, Nahda ve Cibaliya Kampı'ndaki" Filistinlilere bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaptı.

Söz konusu bölgelerdeki "tahliye uyarısı"nın barınma merkezleri için de geçerli olduğunu aktaran Adraee, Filistinlilerin güneye gitmesini isteyerek "Bu saldırıdan önceki son uyarıdır." tehdidinde bulundu.

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