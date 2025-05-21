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Dünya
AA 21.05.2025 22:14

Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak Pentagon envanterine girdi

ABD Savunma Bakanlığı, Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçağın Pentagon envanterine girdiğini açıkladı.

Katar'ın ABD'ye hediye ettiği uçak Pentagon envanterine girdi

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunda tartışmalara neden olan hediye uçakla ilgili son durumu paylaştı.

Parnell, "Savunma Bakanı (Pete Hegseth) tüm federal kural ve düzenlemelere uygun olarak Katar'dan bir Boeing 747'yi kabul etmiştir." ifadesini kullandı.

ABD'li sözcü, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, ABD Başkanını taşımak için kullanılan bir uçak için uygun güvenlik önlemlerinin ve işlevsel ihtiyaçların dikkate alınmasını sağlamak için gerekenleri yapacaktır." ifadesine yer verdi.

Pentagon yetkilileri, yaklaşık 200 milyon dolar değerinde olduğunu tahmin edilen uçağın Donald Trump'ı taşıyacak kadar güvenli kabul edilebilmesi için kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtmişti.

Katarlı yetkililer, Doha ziyaretinde Trump'a bir Boeing 747 uçak hediye edildiğini duyurmuştu.

Trump ise söz konusu uçağın şahsına değil ABD'ye hediye edildiğini kaydetmişti.

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