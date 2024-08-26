Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 16 bin 589 çocuğu öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 325 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 40 bin 435 Filistinlinin cesedi bulundu, hala kayıp olan 10 bin kişi ile birlikte toplam can kaybı 50 bin 435 oldu.

İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği 3 bin 524 katliamda 7 Ekim'den sonra doğan 115 bebek dahil 16 bin 589 çocuk öldürüldü.

İsrail saldırılarında Gazze'de 11 bin 207 kadın, 885 sağlık personeli, 170 gazeteci ve 82 sivil savunma görevlisi öldü.

İsrail Gazze'de binlerce çocuğu öldürdü, binlercesini yetim ve öksüz bıraktı

Gazze'deki çocuklar İsrail'in 325 gündür devam eden saldırılarının kurbanı olmaya devam ediyor.

İsrail saldırılarında 16 bin 589 çocuk yaşamını yitirdi, 17 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti.

İsrail'in gıda ve ilaç dahil temel insani ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya, 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle risk altında.

İsrail'in saldırılarında zarar görenlerin yüzde 69'u kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Yaralı sayısı 100 bine yaklaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden saldırılarında 93 bin 534 Filistinli yaralandı. Saldırılarda 177 barınma merkezi hedef alındı.

Tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastasının bulunduğu Gazze'de, toplam 12 bin hastanın tedavi olmak için yurtdışına gitmesi gerekiyor.

İsrail'in Gazze'de zorla yerinden ettiği 1 milyon 737 bin 524 Filistinli bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 310'u sağlık görevlisi dahil, 5 bin Filistinliyi alıkoydu.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de, 150 bin konut, 199 hükümet binası, 122 okul ve üniversite binası İsrail saldırılarında tamamen yıkıldı.

İbadethanelerin de büyük zarar gördüğü Gazze'de, 610 cami ile 3 kilise tamamen ve 214 cami ise kısmen yıkıldı.