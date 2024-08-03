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Dünya
AA 03.08.2024 18:10

Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı: 10 ölü

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı: 10 ölü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan bir okulu bombaladığı belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bombardıman nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Hamame Okulunu hedef alan saldırısı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda şehit ve yaralı hastanemize getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları ise yerinden edilen Filistinlilerle dolu okuldaki bazı sınıfların İsrail bombardımanı sonrası tamamen yok olduğunu aktardı.

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