Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı: 16 ölü

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Hamame adlı okulu bombaladığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun daha önce yaptığı saldırıdan kısa süre sonra aynı bölgeyi 3 füzeyle bombaladığı ifade edildi.

Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 16 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden daha önce yapılan açıklamada, ölü sayısı 10 olarak bildirilmişti.

Bazı sınıflar katil İsrail'in bombardımanı sonrası tamamen yok oldu

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Hamame Okulu'nu hedef alan saldırısı sonrası aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda şehit ve yaralı hastanemize getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları ise yerinden edilen Filistinlilerle dolu okuldaki bazı sınıfların İsrail bombardımanı sonrası tamamen yok olduğunu aktardı.

İsrail saldırısıyla okulun da ciddi hasara uğradığı kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.