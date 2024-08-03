Katil İsrail güçleri, Tulkerim'de 4 Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim kentinde açık alandaki Filistinlilere düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan yazılı açıklamada da Tulkerim'de düzenlenen İHA saldırısında 4 Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı.

Bu arada günün erken saatlerinde İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yolda bir otomobile hava saldırısı düzenlemişti.

İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yanarak yaşamını yitirmişti.