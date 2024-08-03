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Dünya
AA 03.08.2024 13:03

Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenledi.

Açıklamaya göre, bir intihar bombacısı sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattı, birkaç saldırgan da otele girerek etrafa ateş açtı.

Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.

Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

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