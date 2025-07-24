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Dünya
AA 24.07.2025 11:10

Soykırımcı İsrail, en az 23 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürdürdüğü saldırılarda 9'u yardım bekleyenlerden olmak üzere en az 23 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail, en az 23 Filistinliyi daha katletti

Bölgedeki hastane ve görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sivillere yönelik hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım için toplanan vatandaşları topçu atışlarıyla hedef alması sonucu biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri bebek olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Orta kesimdeki el-Burayc Mülteci Kampı'nda da İsrail'in bir evin yanı sıra diğer bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kuzeydeki Gazze kentinde de yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlenen hava saldırısında aralarında kadınların da olduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde de İsrail ordusunun sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda 2 vatandaş yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 219 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 45 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 363 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 4 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1060’a, yaralıların sayısı da 7 bin 207’ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

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