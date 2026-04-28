Dünya
Al Jazeera 28.04.2026 08:34

Soykırımcı İsrail ateşkesi yeniden bozdu: Güney Lübnan'a hava saldırısı

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), işgalci İsrail güçlerinin Bint Jbeil şehrindeki el-Mihniye mahallesine ağır makineli tüfeklerle ateş açtığını bildirdi. Habere göre İsrail jetleri, yerel saatle sabah 06.00'dan itibaren Zawtar al-Sharqiya kasabasına da üç ayrı hava saldırısı düzenledi.

Soykırımcı İsrail ateşkesi yeniden bozdu: Güney Lübnan'a hava saldırısı

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentine bağlı Doğu Zavter beldesine 3 hava saldırısı düzenledi.

İsrail askerleri Bint Cubeyl ilçesindeki el-Mehniyye Mahallesi'ne ağır silahlarla yoğun şekilde ateş açtı.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları Sur kenti ve çevresi üzerinde alçak uçuş yaparken, insansız hava aracı da başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi üzerinde görüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

