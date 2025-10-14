Soykırımcı İsrail askerleri, serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenlendi

Filistin haber ajansı WAFA'daki habere göre, İsrail askerleri, Beytullahim'in ülkedeki Ed-Dıheyşe Mülteci Kampına baskın düzenlendi.

Askerler, dün serbest bırakılan Filistinli esirler Nidal Ebu Akr, Rabi İbrahim Rabi ve Sabir Muhammed Müsalime'nin evini bastı ve ev sakinlerine "sevinç gösteri yapmamaları veya toplanmamaları" konusunda uyardı.

Evlerden çekilmeden önce rastgele Filistinlilere ateş açan askerler, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı Filistinli, tedaviyle kaldırıldı.

İsrail askerleri ayrıca Tubas kenti ile Tamun kasabasına da baskın düzenledi. Sokaklarda askeri devriyeler ve piyade birlikleri konuşlandırıldı, bazı evler basıldı.