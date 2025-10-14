Dünya basınında Şarm eş Şeyh zirvesi gündemde

Gazze'de barış için imzalar atıldı. Dünya medyası da bu tarihi anlaşmayı manşetlerine taşıdı.

Alman Stuttgarter Nachrichten gazetesi gelişmeleri "Erdoğan Orta Doğu'da kilit figür haline geliyor" manşetiyle haberleştirdi.

Türkiye'nin bölgede merkezi bir aktör olduğu vurgulandı, "Bu durum, Gazze barış sürecindeki rolüyle açıkça görülüyor" dendi

Yunan Proto Thema ile Naftemporiki gazeteleri ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "O benim dostum. Ona ne zaman ihtiyacım olsa hep yanımda oldu" sözlerini manşetten gördü.

Yunanistan resmi televizyonu ERT de zirveyi canlı olarak ekranlarına taşıdı.

Azerbaycan medyası da gelişmeleri yakından takip etti.

Yeni Müsavat internet haber sitesi "Trump'tan Erdoğan'a: "Harika biriydi, çok yardımcı oldu" manşetini attı.

Rus basını da zirveye ilişkin haberleri son dakika olarak verdi.

Haber ajansı Ria ve internet haber portalı Lenta.ru, Trump'ın Erdoğan'ın güçlü liderliği ile ilgili sözlerini öne çıkardı.