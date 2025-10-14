Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2025 03:28

Katar Emiri, Şarm eş-Şeyh zirvesinden umutlu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'nin Filistin sorununun kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Katar Emiri, Şarm eş-Şeyh zirvesinden umutlu
[Fotograf: AA]

Şeyh Temim, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'nin olumlu sonuçlarından memnun olduklarını dile getirdi.

Katar Emiri, zirvenin Gazzelilerin beklentilerini karşılayacak ve Filistin sorununda kapsamlı, adil ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasına katkıda bulunacak sonraki anlaşmalar için bir başlangıç olmasını umduklarını ifade etti.

Gazze'de barış için tarihi imzalar atıldı
Gazze'de barış için tarihi imzalar atıldı

Şeyh Temim, tüm tarafların, varılan ortak anlaşmaya bağlı kalmasını beklediklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

Dün, çok sayıda liderin katılımıyla Gazze'deki ateşkes anlaşmasına son şeklini vermek üzere Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde "Barış Zirvesi" düzenlenmişti.

ETİKETLER
Katar İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Ürdün Kralı: İki devletli çözüm ilkesi uygulanmazsa bölge mahvolmaya mahkumdur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:40
Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla 3 otomobile çarptı
04:26
Eskişehir-Ankara yolunda devrilen tır ulaşımı aksattı
03:28
Fatih'te 2 katlı metruk binada yangın
02:39
Ürdün Kralı: İki devletli çözüm ilkesi uygulanmazsa bölge mahvolmaya mahkumdur
01:52
Kocaeli'den Gazze'ye yardım tırları dualarla uğurlandı
00:50
Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinliyi öldürdü
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Sürücüler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
FOTO FOKUS
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
Milli seyir füzesi SOM-J'nin atış testi başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ