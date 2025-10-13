Açık 8.8ºC Ankara
Dünya
AA 13.10.2025 23:59

İsrail, esir takası kapsamında 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı

İsrail, Gazze Şeridi’nde yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı.

İsrail, esir takası kapsamında 13 Ürdünlü tutukluyu serbest bıraktı
[Fotograf: AA]

Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, 13 Ürdünlü esirin fotoğrafını yayımlayarak "Esirler, Gazze’ye ve Filistin direnişine teşekkürlerini iletti." ifadelerini paylaştı.

Serbest bırakılanların, anlaşma kapsamında özgürlüğüne kavuşan toplam 1968 kişi arasında yer aldığı bildirildi.

Ofisin Telegram hesabından paylaşılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ürdünlü esirler, Tufan el-Ahrar (Özgürlerin Tufanı) esir takası kapsamında serbest bırakılmalarının ardından minnettarlıklarını dile getirdi. Gazze’nin, özgürlük ve ümmetin onurunun kapısı olmaya devam ettiğini vurguladılar."

İsrail
DSÖ, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana çalışmalarını artırdığını bildirdi
