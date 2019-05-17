Sosyal medyada değişmeyen somurtkan ifadesiyle fenomen haline gelen Grumpy Cat'in (huysuz kedi) sahipleri, kedinin 7 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Grumpy Cat" Twitter hesabından, "Bazı günler diğerlerinden daha huysuzdur" mesajıyla yapılan açıklamada, kedinin idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanan komplikasyonların ardından salı günü öldüğü belirtildi.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019

Asıl adı Tardar Sauce olan kedi, değişmeyen somurtkan yüz ifadesiyle fotoğraflarının çevrimiçi olarak paylaşılmasının ardından 2012'de viral olmuştu.

Grumpy Cat'in Instagram'da 2,4 milyon, Twitter'da da 1,5 milyon takipçisi vardı.

Kaynak: Reuters, BBC International