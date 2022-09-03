Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son Sovyet lideri Gorbaçov için cenaze töreni yapıldı
[Fotograf: Reuters]
Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı. 30 Ağustos gecesi 91 yaşında hayatını kaybeden Gorbaçov için Sendikalar Birliği binasında devlet töreni düzenlendi. Halka açık törenin ardında Gorbaçov, Moskova'nın Novadeviçi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yer almadığı Moskova'daki törene, başta eski başkan ve başbakan Dmitri Medvedev olmak üzere Rus siyasiler ve Gorbaçov'un yakınları katıldı.
Birçok yabancı misyon temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yer aldı.
Sendikalar Birliği binasında gerçekleşen törende Gorbaçov'a veda için halk uzun kuyruklar oluşturdu.
Buradaki törenin ardından Gorbaçov, Nazım Hikmet'in de gömüldüğü Moskova'nın ünlü Novadeviçi mezarlığında toprağa verilecek.
Gorbaçov, vasiyeti üzerine eşi Raisa'nın yanına defnedilecek.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin Moskova
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