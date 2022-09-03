Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yer almadığı Moskova'daki törene, başta eski başkan ve başbakan Dmitri Medvedev olmak üzere Rus siyasiler ve Gorbaçov'un yakınları katıldı.

Birçok yabancı misyon temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Macaristan Başbakanı Viktor Orban da yer aldı.

Sendikalar Birliği binasında gerçekleşen törende Gorbaçov'a veda için halk uzun kuyruklar oluşturdu.

Buradaki törenin ardından Gorbaçov, Nazım Hikmet'in de gömüldüğü Moskova'nın ünlü Novadeviçi mezarlığında toprağa verilecek.

Gorbaçov, vasiyeti üzerine eşi Raisa'nın yanına defnedilecek.

