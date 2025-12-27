Somali'den İsrail'in Somaliland kararına sert tepki

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün, Somali Federal Cumhuriyeti Geçici Anayasası, Birleşmiş Milletler Şartı ve Afrika Birliği Kurucu Senedi’nde güvence altına alındığı vurgulandı.

İsrail’in Somali’nin kuzeyine ilişkin tanıma anlamına geldiği belirtilen adımının, Somali’nin egemenliğine yönelik hukuka aykırı bir girişim olduğu aktarılan açıklamada, bu adımın kesin bir dille reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Somaliland'in, Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemen topraklarının ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olduğunun altı çizildi.

Somali’nin tek ve bölünmez bir egemen devlet olduğuna dikkati çekilen açıklamada, hiçbir dış aktörün ülkenin birliğini veya toprak yapısını değiştirme yetkisi ya da meşruiyetinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Somali’nin birliği, yönetimi ve anayasal düzenine ilişkin tüm meselelerin yalnızca Somali halkının yetkisinde olduğu, bu konuların ancak hukuka uygun ve barışçıl yollarla çözülebileceği vurgulandı.

Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı başta olmak üzere meşru haklarına yönelik ilkesel desteğinin yinelendiği açıklamada, işgal ve zorla yerinden etme gibi uygulamalar reddedildi.

Açıklamada, Filistin halkının vatansız bırakılmasının kabul edilemez olduğu bildirildi.

Ülke toprakları üzerinde yabancı askeri üs kurulmasına veya ülkeyi vekalet savaşlarına sürükleyecek herhangi bir düzenlemeye izin verilmeyeceğine işaret edilen açıklamada, bu tür girişimlerin Afrika Boynuzu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi çevresinde barış ve istikrarı tehdit ettiği, Eş-Şebab ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin bu durumdan faydalanabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, uluslararası toplumla karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka bağlılık temelinde ilişkileri sürdürme kararlılığı yinelendi.

Somali’de merkezi devlet yapısının 1991’den sonra zayıfladığı, bu dönemde Somaliland bölgesinin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, ancak bu ilanın uluslararası toplum tarafından tanınmadığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland’i "bağımsız ve egemen bir devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu.

Somali hükümeti ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve bölgeyle ilgili her türlü tek taraflı tanıma veya anlaşmayı egemenliğine açık bir saldırı olarak değerlendirdiğini daha önce defalarca dile getirmişti.