Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de "Eş-Şebab" isminin kullanımı yasaklandı
Somali hükümeti, ülkede terör örgütü Eş-Şebab'a verilen ismin kullanımının yasaklandığını açıkladı.
Somali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra Eş-Şebab örgütünün "Hariciler" olarak isimlendirilmesi istendi.
Açıklamada, "Kanaat önderleri ve İslam alimlerinin tavsiyesi üzerine Eş-Şebab kullanımı yasaklandı ve onlar sadece Harici olarak isimlendirilecek." ifadesi kullanıldı.
Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Somali
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