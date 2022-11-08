Somali hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra Eş-Şebab örgütünün "Hariciler" olarak isimlendirilmesi istendi.

Açıklamada, "Kanaat önderleri ve İslam alimlerinin tavsiyesi üzerine Eş-Şebab kullanımı yasaklandı ve onlar sadece Harici olarak isimlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

Somali'de son haftalarda Eş-Şebab üyeleriyle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar şiddetlendi.

Eş-Şebab'ın saldırıları, sivilleri ve hükümet yetkililerini hedef alırken örgütü etkisiz hale getirmek için operasyonlar devam ediyor.