Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü.
Somali Hükümet Sözcüsü Mohamed Ibrahim Moalimu, Orta Şabelle bölgesinde yola döşenen bir patlayıcının sivilleri taşıyan minibüsü hedef alması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bu sabah başkent Mogadişu'dan hareket eden minibüs Jowhar şehrine gidiyordu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Somali
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