Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının Bay bölgesinde askeri üsse bomba yüklü araçla saldırdığını bildirdi.

Ömer, patlama sonrası askerler ve militanlar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Bay bölgesindeki askeri yetkililerden Adan Kheyrow, yaptığı açıklamada, çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü söyledi.

Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün bir otele yapılan bombalı ve silahlı saldırıda 20'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab üslenmişti.