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Somali'de askeri üsse saldırı: 3 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Somali'nin güneyinde askeri üsse düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının Bay bölgesinde askeri üsse bomba yüklü araçla saldırdığını bildirdi.
Ömer, patlama sonrası askerler ve militanlar arasında çatışma çıktığını belirtti.
Bay bölgesindeki askeri yetkililerden Adan Kheyrow, yaptığı açıklamada, çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü söyledi.
Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün bir otele yapılan bombalı ve silahlı saldırıda 20'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab üslenmişti.
Etiketler: somali saldırı Somali asker somali askeri üsSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 12:19
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