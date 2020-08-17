Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sayıları belirlenemeyen bir grup Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Filistinlilere ait 13 aracı ateşe veren Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdı.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

Yahudi yerleşimciler, ocak ayında yine Beyt Safafa'da bir camiyi ateşe vermişti.