Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'daki sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da bu yıl muson yağışlarının yol açtığı sellerin en az 868 can kaybına neden olduğu bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı afet yönetimi biriminin 12 Ağustos tarihli sel durum raporunda, 2020 muson mevsimindeki yağışların yol açtığı seller nedeniyle şu ana kadar 11 eyalette 868 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Raporda, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 908 olduğu aktarıldı.
Bu arada binlerce hektar tarım arazisinin, evlerin ve yolların zarar görmesine neden olan seller nedeniyle evsiz kalan yüz binlerce kişi barınaklara yerleştirildi.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Etiketler: hindistan muson yağmurlarıSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:47
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