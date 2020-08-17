Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün (Sciensano) açıkladığı istatistiklere göre, 713 Ağustos haftasında günde ortalama 574 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece, günlük yeni vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Yeni vakalardaki azalmaya rağmen hastaneye yatırılanlar ve ölüm sayılarındaki artış devam etti. 7-13 Ağustos haftasında hastaneye yatırılanların sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 35 artarak günlük ortalama 33, ölenlerin sayısı yüzde 115 artarak günde ortalama 8,3 oldu.

Belçika'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 9 bin 939, vaka sayısı 78 bin 323'e ulaştı.

Ülkede temmuz başından beri vakalar artmaya başlamış, bunun üzerine federal hükümet ve yerel yönetimler tedbirleri artırmıştı. Başkent Brüksel'de kamuya açık tüm alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.