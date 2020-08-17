Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 22 yeni tip koronavirüs vakasına rastlandı.

COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 849'a yükseldi.

Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 tespit edilen 79 bin 603 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 612 olarak açıklandı.

İlk aşı patenti onaylandı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in ilk COVID-19 aşı patentinin onaylandığı duyuruldu.

Şinhua ajansı da aşı adayının güvenli olduğunu ve bağışıklık tepkisi ürettiğini belirtti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 197 COVID-19 vakası tespit edildi.

Yeni tespit edilen 279 vakadan 89'u başkent Seul'de, 67'si Gyeonggi eyaleti ile çevre bölgelerinde görüldü.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, halka evde kalmaları ve Seul ile Gyeonggi'de yaşayanlara 2 hafta boyunca ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmekten kaçınmaları çağrısı yaptı.

Toplam vaka sayısının 15 bin 515'e çıktığı Güney Kore'de, şimdiye kadar COVID-19 tespit edilen 13 bin 917 kişi iyileşti.

Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı görülmeyen ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 305 kişi hayatını kaybetti.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Hükümet, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede COVID-19'la mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler, müzeler kapanacak. Katılımcı sayısı, kapalı mekanlarda yapılan toplu aktivitelerde 50, dışarıda yapılan aktivitelerde 100'ü geçemeyecek.

Kafe, restoranlar ise müşterilerin maske takması şartıyla faaliyetlerini sürdürecek.