Somali'de askeri üsse saldıran 30 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Galgadud bölgesinin Masagawa kentindeki askeri üsse militanlarca saldırı düzenlendi.

Yerel güçlerin de destek verdiği Somali ordusu, saldırıyı püskürtürken, en az 30 teröristi de öldürdü.

Çıkan çatışmada 3 Somali askeri yaralandı.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı geçen yıl başlattığı geniş çaplı operasyonlarda özgürleştirilen Masagawa kasabasında, Eritre'de eğitim almış askerler yerleştirilmişti.

Örgüt, geçen hafta da Afrika Birliği barış gücü askerlerine saldırı düzenlemişti.