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Dünya
AA 31.05.2023 06:56

Somali'de askeri üsse saldıran 30 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi

Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab'ın askeri üsse düzenlediği saldırıyı püskürterek 30 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali'de askeri üsse saldıran 30 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi
[Temsili fotoğraf: AFP]

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Galgadud bölgesinin Masagawa kentindeki askeri üsse militanlarca saldırı düzenlendi.

Yerel güçlerin de destek verdiği Somali ordusu, saldırıyı püskürtürken, en az 30 teröristi de öldürdü.

Çıkan çatışmada 3 Somali askeri yaralandı.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı geçen yıl başlattığı geniş çaplı operasyonlarda özgürleştirilen Masagawa kasabasında, Eritre'de eğitim almış askerler yerleştirilmişti.

Örgüt, geçen hafta da Afrika Birliği barış gücü askerlerine saldırı düzenlemişti.

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