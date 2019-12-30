Cumartesi günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı düzenlemiş, 2'si Türk vatandaşı 81 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Ulusal basının aktardığına göre, Somali Hükümeti Sözcüsü İsmail Muhtar, başkent Mogadişu’daki saldırıda bölgede olduğu tahmin edilen 25 kişinin de henüz bulunamadığını dile getirdi.

Kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirten Muhtar, Kayıp olanlardan 6’sının çocuk olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA