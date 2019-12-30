Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, son 10 yıldaki çatışmalarda çocuklara yönelik ihlalleri raporlaştırdı.

170 binden fazla ciddi ihlal tespit etti.

UNICEF raporunda, çatışma ortamındaki çocukların öldürüldüğüne ya da sakat bırakıldığına dikkat çekildi.

Çocukların istismara uğradığı, insani yardıma erişiminin engellendiği ve kaçırıldıkları belirtildi.

Okulları vurulan çocukların eğitimden uzak kaldığı, saldırılarda hastanelerin hedef alındığı için tedavi edilemediği vurgulandı.

UNICEF'e göre sadece 2018'de çocuklara karşı 24 binden fazla ihlal oldu.

Hava saldırısı, mayın patlaması ve roket saldırısı gibi şiddet eylemlerine maruz kalan 12 binden fazla çocuk, öldü ya da sakat kaldı.

Rapora göre durum, 2019'da da iyileşmedi.

Yılın ilk altı ayında çocuklara karşı 10 binden fazla ihlal gerçekleştirildi.

UNICEF raporunda savaşan taraflar, uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağrıldı.

Okul, hastane ve altyapı sistemi gibi sivil ihtiyaçların hedef alınmasının derhal sona erdirilmesi istendi.

Taraflar üzerinde etkisi olan devletler de, çocukları korumaya davet edildi.

Kaynak: TRT Haber