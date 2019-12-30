40 yaşındaki Amerikalı astronot Christina Koch, bir kadının gerçekleştirdiği en uzun uzay uçuşuna adını yazdırdı.

NASA astronotu Koch, uzayda geçirdiği 289 günle Peggy Whitson'ın rekorunu kırdı.

Whitson, 288 günün ardından Dünya'ya dönmüştü.

Koch’un ise Şubat 2020'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Bu sürede, 6 uzay yürüyüşüne katılması ve uzay istasyonunda önemli araştırmalara imza atması bekleniyor.

Koch, daha önce başka bir rekor daha kırmış, Ekim ayında Astronot Jessica Meir ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tamamı kadınlardan oluşan ekibin ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber