Uzayda en uzun süre kalan kadın astronot Christina Koch oldu30 Aralık 2019 Pazartesi 14:20 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:25
40 yaşındaki Amerikalı astronot Christina Koch, bir kadının gerçekleştirdiği en uzun uzay uçuşuna adını yazdırdı. NASA astronotu Koch, uzayda geçirdiği 289 günle Peggy Whitson'ın 288 gün rekorunu kırdı.
40 yaşındaki Amerikalı astronot Christina Koch, bir kadının gerçekleştirdiği en uzun uzay uçuşuna adını yazdırdı.
NASA astronotu Koch, uzayda geçirdiği 289 günle Peggy Whitson'ın rekorunu kırdı.
Whitson, 288 günün ardından Dünya'ya dönmüştü.
Koch’un ise Şubat 2020'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
Bu sürede, 6 uzay yürüyüşüne katılması ve uzay istasyonunda önemli araştırmalara imza atması bekleniyor.
Koch, daha önce başka bir rekor daha kırmış, Ekim ayında Astronot Jessica Meir ile Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tamamı kadınlardan oluşan ekibin ilk uzay yürüyüşünü yapmıştı.
Kaynak: TRT Haber