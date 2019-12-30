Dünya

Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:04 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 14:16

Çin'de yaya geçidinden geçen çocuğa fark eden panelvan sürücüsü, son anda direksiyonu kırarak direğe çarptı. Aracın direğe çarptığını gören küçük çocuk, korkuyla kendisini yere attı. O anlar trafik kamerasınca kaydedildi.