Pakistan'ın Karaçi kentinin Ranchor Lane bölgesinde 15 yıl önce inşa edilen ve 19 dairesi bulunan 6 katlı bir bina çöktü.

Sindh Bina Kontrol Kurumu (SBCA), bina çökmeden önce vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelerek binayı tahliye etti. Binanın gaz ve elektrik bağlantıları da kesildi.

Binada kayma meydana geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve kurtarma ekibi, yolu trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

SBCA Genel Müdürü Zafar Hassan yaptığı açıklamada, binanın 3 yıl önce bodrum katında çıkan yangın sonucu çatlaklar meydana geldiğini açıkladı.

Hassan, tedbir amaçlı çevredeki binaların da boşaltıldığını belirtirken, çöken binanın Sindh Bina Kontrol Kurumu tarafından ruhsatının onaylı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, binanın çökme nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA