Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu’da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.

Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.

HE. @AbikarDr Informs the public that, from today, the testing for COVID19 will be done at the @MoH_Somalia NPHRL in Mogadishu. pic.twitter.com/S96rbIRzL4