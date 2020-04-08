Haber Giriş: Kaynak: AA
Somali, COVID-19 tanı laboratuvarı kurdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) şüphelilerine yapılan testleri teşhis için yurt dışına gönderen Somali, kendi tanı laboratuvarını kurdu.
Somali Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 testlerinin bundan böyle başkent Mogadişu’da kurulan Ulusal Kamu Sağlığı Laboratuvarında sonuçlandırılacağını duyurdu.
Açıklamada, yeni laboratuvara ait fotoğraflar da paylaşıldı.
HE. @AbikarDr Informs the public that, from today, the testing for COVID19 will be done at the @MoH_Somalia NPHRL in Mogadishu. pic.twitter.com/S96rbIRzL4— Ministry of Health- Somalia (@MoH_Somalia) April 7, 2020
Şu ana kadar 8 vakanın görüldüğü ülke, teknik yetersizlik nedeniyle yaptığı testleri Kenya’daki sağlık merkezlerine gönderiyordu.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 10:51
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