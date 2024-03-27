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Dünya
AA 27.03.2024 18:49

Solingen'de 4 kişinin öldüğü yangının ön raporu: Kundaklama

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön raporda, olayın kundaklama sonucu medyana geldiği duyuruldu.

Solingen'de 4 kişinin öldüğü yangının ön raporu: Kundaklama

Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtildi.

Bilirkişi raporuna göre, 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Solingen faciası mağduru Mevlüde Genç'in son arzusu
Solingen faciası mağduru Mevlüde Genç'in son arzusu

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, ikisi ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Solingen'de 1993'te Türk ailenin evi kundaklanmıştı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

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