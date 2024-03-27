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Dünya
DHA 27.03.2024 18:44

ABD’deki ineklerde kuş gribi tespit edildi

ABD’li yetkililer dün yaptıkları açıklamada, Teksas ve Kansas’taki ineklerden elde edilen süte yapılan testlerde kuş gribinin pozitif çıktığını açıkladı. Yetkililer, kuş gribinin pozitif çıktığı ineklerin karantina altına alınarak iki ila üç hafta içerisinde iyleştiğini belirtti.

ABD’deki ineklerde kuş gribi tespit edildi
[Fotograf: AP]

Teksas Hayvan Sağlığı Komisyonu Teksas ve Kansas’taki ineklerde halsizlik, iştahsızlık ve emzirme problemlerinin gözlemlendiğini ve sütlerine uygulanan testlerde kuş gribinin pozitif çıktığını ifade etti.

Açıklamada, “Teksas ve Kansas’da öncelikli olarak yaşlı ineklerdeki iştahsızlık ve diğer klinik semptomlarını yakından değerlendirmek için testler yapıldı. Kansas'taki iki süt çiftliğinden ve Teksas'taki bir süt çiftliğinden alınan pastörize edilmemiş sütün teşhis örnekleri ve ayrıca başka bir süt çiftliğinden alınan örnekler eyaletlerde 25 Mart 2024'te HPAI'nin (kuş gribi) pozitif olduğunu doğruladı” denildi.

Hayvan Sağlığı Komisyonu ayrıca, mandıraların yakınlarında yakın zamanda bulunan ölü yabani kuşlardan da test örnekleri aldıklarını ve kuş gribini yabani kuşların getirmiş olabileceğinin de altını çizdi.

 

"İnsanlara yönelik risk düşük"

Hayvan Sağlığı Komisyonu, kuş gribinin pozitif çıktığı ineklerden elde edilen sütün yok edildiğini ve ineklerin karantina altında tutularak iki ila üç hafta içerisinde iyileştiğini belirtti.

Açıklamada, “ABD Tarım Bakanlığı'na göre ticari süt tedariği güvenli ve insanlara yönelik risk düşük. Mandıraların yalnızca sağlıklı hayvanlardan elde edilen sütün gıda tedarikine girmesine izin vermesi gerekiyor ve hasta hayvanlardan elde edilen süt başka yöne yönlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

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ABD Kuş Gribi
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