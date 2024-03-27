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Dünya
New York Post, AA 27.03.2024 14:31

Biden geminin çarptığı, demir yolu olmayan köprüden birçok kez trenle geçtiğini söyledi

ABD'nin Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. ABD Başkanı, olaya dair açıklamasında, üzerinde demir yolu bulunmayan köprüden birçok kez trenle geçtiğini söyledi.

Biden geminin çarptığı, demir yolu olmayan köprüden birçok kez trenle geçtiğini söyledi
[Fotograf: Reuters]

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Francis Scott Key Köprüsü'ne büyük bir yük gemisinin çarptığını, olay olur olmaz federal kurumların hemen bölgeye gönderildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Köprünün bir an önce yeniden inşası için çalışmalara başlayacaklarını aktaran ABD Başkanı, söz konusu köprüden tren ve arabayla pek çok kez geçtiğini söyledi.

Bunun üzerine sosyal medya platformu X'te pek çok kullanıcı, Francis Scott Key Köprüsü'nden hiçbir zaman demir yolunun geçmediğini belirterek Biden'ı tiye aldı.

Bir kullanıcı, "Biden'ın treni raydan çıktı." yazarken bir diğeri, "Zihinsel raydan çıkmanın bir başka örneği." paylaşımını yaptı.

Beyaz Saray ise Biden'ın; yalnızca köprüden geçmekten bahsettiğini, Delaware ile DC arasında gidip gelirken köprüyü kullandığını vurguladı.

ABD Başkanı daha önce birçok kez gaflarıyla gündeme gelmişti.

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